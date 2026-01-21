Скидки
«Гарри Поттер и философский камень» покажут в кино в честь 25-летия — трейлер

«Гарри Поттер и философский камень» покажут в кино в честь 25-летия — трейлер
Компания Warner Bros. выпустила специальный ролик, посвящённый серии фильмов о Гарри Поттере. Видео опубликовали в честь предстоящего 25-летия первой картины франшизы с подзаголовком «Философский камень».

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Авторы также объявили, что культовую картину перевыпустят в зарубежном прокате. Лента выйдет в кинотеатрах с 27 августа по 3 сентября. В фильм добавят эксклюзивные 10 минут закадрового материала.

Лента «Гарри Поттер и философский камень» стала первой экранизацией серии книг писательницы Джоан Роулинг. Картина вышла в 2001 году и положила начало цикла культовых фильмов. Сейчас HBO готовит новую адаптацию произведений, которую обещают сделать максимально близкой к оригиналу.

