Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2026. 98-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 16 марта в Лос-Анджелесе. Ведущим в этот раз станет комик Конан О'Брайен.

Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор «Грешники» — лента может выиграть 16 наград . Это абсолютный рекорд в истории церемонии, раньше рекорд удерживали «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» с 14 номинациями. Далее идёт «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций) и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — девять номинаций.

Лучший фильм

«Бугония»

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

«Сны поездов»

Лучший режиссёр

Хлоя Чжао — «Гамнет»

Джош Сэфди — «Марти Великолепный»

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Вагнер Моура — «Секретный агент»

«Грешники» Фото: Warner Bros.

Лучшая женская роль

Джесси Бакли — «Гамнет»

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»

Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская роль второго плана

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Делрой Линдо — «Грешники»

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Лучшая женская роль второго плана

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»

Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»

Вунми Мосаку — «Грешники»

Эми Мэдиган — «Оружия»

Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

Лучший оригинальный сценарий

«Грешники»

«Марти Великолепный»

«Сентиментальная ценность»

«Простая случайность»

«Голубая луна»

Лучший адаптированный сценарий

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Бугония»

«Битва за битвой» Фото: Warner Bros.

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар: Пламя и пепел»

«Формула-1»

«Мир Юрского периода: Возрождение»

«Школьный автобус»

«Грешники»

Лучший подбор актёров

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Грешники»

Лучший звук

«Сират»

«Формула-1»

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Франкенштейн»

Лучший короткометражный фильм

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Лучшая работа художника-постановщика

«Франкенштейн»

«Марти великолепный»

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Гамнет»

Лучший дизайн костюмов

«Аватар: Пламя и пепел»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Грешники»

«Гамнет» Фото: Focus Features

Лучшая оригинальная песня

Dear Me — Diane Warren: Relentless

Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов»

I Lied to You — «Грешники»

Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi

Train Dreams — «Сны поездов»

Лучший саундтрек

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучший грим и причёски

«Франкенштейн»

«Крушитель»

«Национальное достояние»

«Гадкая сестра»

«Грешники»

Лучший фильм на иностранном языке

«Секретный агент»

«Простая случайность»

«Сентиментальная ценность»

«Сират»

«Голос Хинд Раджаб»

«Секретный агент» Фото: Cirko Film

Лучший монтаж

«Формула-1»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучший документальный фильм

Come See Me In The Good Light

Mr. Nobody Against Putin

The Alabama Solution

The Perfect Neighbor

Cutting Through Rocks

Лучший документальный короткометражный фильм

All The Empty Rooms

Armed Only With A Camera

Children No More

Perfectly A Strangeness

The Devil Is Busy

Лучшая операторская работа

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Марти великолепный»

Лучший мультфильм

«Кей-поп-охотницы на демонов»

«Зверополис 2»

«Арко»

«Элио»

«Маленькая Амели»

Лучший короткометражный мультфильм