Премия Оскар 2026: все номинанты, когда пройдёт, претенденты, шорт лист, фильмы

Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2026. 98-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 16 марта в Лос-Анджелесе. Ведущим в этот раз станет комик Конан О'Брайен.

Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор «Грешники» — лента может выиграть 16 наград. Это абсолютный рекорд в истории церемонии, раньше рекорд удерживали «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» с 14 номинациями. Далее идёт «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций) и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — девять номинаций.

Лучший фильм

  • «Бугония»
  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучший режиссёр

  • Хлоя Чжао — «Гамнет»
  • Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

  • Майкл Б. Джордан — «Грешники»
  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая луна»
  • Вагнер Моура — «Секретный агент»
«Грешники»

«Грешники»

Фото: Warner Bros.

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли — «Гамнет»
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Делрой Линдо — «Грешники»
  • Шон Пенн — «Битва за битвой»
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»
  • Эми Мэдиган — «Оружия»
  • Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Простая случайность»
  • «Голубая луна»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»
«Битва за битвой»

«Битва за битвой»

Фото: Warner Bros.

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Формула-1»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Школьный автобус»
  • «Грешники»

Лучший подбор актёров

  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Грешники»

Лучший звук

  • «Сират»
  • «Формула-1»
  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Франкенштейн»

Лучший короткометражный фильм

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Франкенштейн»
  • «Марти великолепный»
  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»

Лучший дизайн костюмов

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»
«Гамнет»

«Гамнет»

Фото: Focus Features

Лучшая оригинальная песня

  • Dear Me — Diane Warren: Relentless
  • Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • I Lied to You — «Грешники»
  • Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
  • Train Dreams — «Сны поездов»

Лучший саундтрек

  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучший грим и причёски

  • «Франкенштейн»
  • «Крушитель»
  • «Национальное достояние»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Секретный агент»
  • «Простая случайность»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»
«Секретный агент»

«Секретный агент»

Фото: Cirko Film

Лучший монтаж

  • «Формула-1»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший документальный фильм

  • Come See Me In The Good Light
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Alabama Solution
  • The Perfect Neighbor
  • Cutting Through Rocks

Лучший документальный короткометражный фильм

  • All The Empty Rooms
  • Armed Only With A Camera
  • Children No More
  • Perfectly A Strangeness
  • The Devil Is Busy

Лучшая операторская работа

  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Марти великолепный»

Лучший мультфильм

  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Зверополис 2»
  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Маленькая Амели»

Лучший короткометражный мультфильм

  • The Girl Who Cried Pearls
  • The Three Sisters
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
