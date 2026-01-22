Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2026. 98-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 16 марта в Лос-Анджелесе. Ведущим в этот раз станет комик Конан О'Брайен.
Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор «Грешники» — лента может выиграть 16 наград. Это абсолютный рекорд в истории церемонии, раньше рекорд удерживали «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» с 14 номинациями. Далее идёт «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций) и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — девять номинаций.
Лучший фильм
- «Бугония»
- «Формула-1»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший режиссёр
- Хлоя Чжао — «Гамнет»
- Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Райан Куглер — «Грешники»
Лучшая мужская роль
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая луна»
- Вагнер Моура — «Секретный агент»
«Грешники»
Фото: Warner Bros.
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли — «Гамнет»
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
- Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Делрой Линдо — «Грешники»
- Шон Пенн — «Битва за битвой»
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
Лучшая женская роль второго плана
- Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
- Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
- Вунми Мосаку — «Грешники»
- Эми Мэдиган — «Оружия»
- Тейана Тейлор — «Битва за битвой»
Лучший оригинальный сценарий
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Простая случайность»
- «Голубая луна»
Лучший адаптированный сценарий
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
«Битва за битвой»
Фото: Warner Bros.
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Формула-1»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «Грешники»
Лучший подбор актёров
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Грешники»
Лучший звук
- «Сират»
- «Формула-1»
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Франкенштейн»
Лучший короткометражный фильм
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучшая работа художника-постановщика
- «Франкенштейн»
- «Марти великолепный»
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
Лучший дизайн костюмов
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
«Гамнет»
Фото: Focus Features
Лучшая оригинальная песня
- Dear Me — Diane Warren: Relentless
- Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов»
- I Lied to You — «Грешники»
- Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
- Train Dreams — «Сны поездов»
Лучший саундтрек
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучший грим и причёски
- «Франкенштейн»
- «Крушитель»
- «Национальное достояние»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Секретный агент»
- «Простая случайность»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
«Секретный агент»
Фото: Cirko Film
Лучший монтаж
- «Формула-1»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший документальный фильм
- Come See Me In The Good Light
- Mr. Nobody Against Putin
- The Alabama Solution
- The Perfect Neighbor
- Cutting Through Rocks
Лучший документальный короткометражный фильм
- All The Empty Rooms
- Armed Only With A Camera
- Children No More
- Perfectly A Strangeness
- The Devil Is Busy
Лучшая операторская работа
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Марти великолепный»
Лучший мультфильм
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Зверополис 2»
- «Арко»
- «Элио»
- «Маленькая Амели»
Лучший короткометражный мультфильм
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan