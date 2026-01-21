«Возвращению в Сайлент Хилл» предрекают старт в $ 28 млн — выше «Пункта назначения 6»

На форуме Reddit пользователи опубликовали информацию о предпродажах билетов на фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» в Китае. По их данным, хоррор может собрать $ 28,7 млн на старте.

Так, картину сравнили с другим фильмом ужасов — «Пункт назначения: Кровные узы», сборы которого в 2025-м на предпродажах в Китае были в два раза меньше. Официально о кассе «Возвращения в Сайлент Хилл» пока не сообщалось, судя по представленным данным, картина имеет все шансы стать прибыльной.

«Возвращение в Сайлент Хилл» выступает адаптацией культовой видеоигры Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами. Картина официально выйдет в России уже 22 января — за день до мировой премьеры.