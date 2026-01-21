Kyousuke может пропустить IEM Krakow 2026 по CS 2

Капитан состава Team Falcons по Counter-Strike 2 Дамьян Kyxsan Стоилковски рассказал, что его тиммейт Максим kyousuke Лукин пока не оформил визу для участия в IEM Krakow 2026.

Стоилковски отметил, что в этом году проходит много турниров в Шенгенской зоне, потому пригласить kyousuke на каждый было бы невозможно.

Насколько я знаю, пока ничего до конца не известно. Не знаю, что вообще могу рассказывать, но в этом году будет много турниров в Шенгенской зоне, привезти kyousuke на каждый из них просто невозможно. Если бы могли выбирать, лучше бы приехали с ним на IEM Krakow или другой крупный турнир вместо BLAST Bounty Winter 2026. Да, это хороший чемпионат, но IEM Krakow, очевидно, куда более престижный. Мы по-прежнему ждём визы kyousuke. Если всё пройдёт по плану, он будет готов выступить в Польше.

Лукин пропустит BLAST Bounty Winter 2026. Киберспортсмен не смог вовремя получить визу. Заменит игрока Матей NucleonZ Трайкоски, участник академического состава.

IEM Krakow 2026 пройдёт с 28 января по 8 февраля в Польше. 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.