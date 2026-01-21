Скидки
BC.Game с s1mple не справилась с Ursa в отборе к IEM Rio 2025 по CS 2
Обновлённый состав BC.Game с Александром s1mple Костылевым и Денисом electroNic Шариповым неудачно стартовал в закрытой квалификации к IEM Rio 2026. В первом раунде верхней сетки коллектив уступил команде Ursa со счётом 0:2.

На Dust2 исход встречи решился в овертаймах — 14:16 не в пользу звёздного ростера. На второй карте Anubis команда также была близка к успеху, но проиграла с минимальным отставанием — 11:13.

Индивидуальная статистика лидеров BC.Game оказалась следующей: s1mple завершил матч с показателем 45-35 и рейтингом 1,07, а electroNic — 39-41 с рейтингом 1,05.

После поражения BC.Game упала в нижнюю сетку, где лишилась права на ошибку. Следующий матч на вылет команда проведёт сегодня, 21 января, в 22:00 мск. Закрытая квалификация проходит с 21 по 23 января, на кону стоят две путёвки на бразильский LAN-турнир.

