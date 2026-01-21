Детали второго сезона Battlefield 6 — новая карта, оружие и вертолёт Little Bird

Компания Electronic Arts раскрыла детали второго сезона шутера Battlefield 6. Разработчики рассказали об обновлении игры, которое они будут тестировать в программе Battlefield Labs перед выпуском.

Так, в проекте появится новая карта под названием Contaminated. Авторы отметили, что по размеру она находится между локациями Eastwood и Mirak Valley. Объект также сравним с картами Quentin Scar из Battlefield 1 и Arras из Battlefield 5. Кроме того, в игре появится вертолёт AH-6 Little Bird, известный по прошлым частям серии, и новые виды оружия.

Разработчики также рассказали, что планируют в будущем переработать наземную и воздушную техники. Они уже начали тестировать функцию радара для самолётов, а также контремеры транспорта. Кроме того, авторы планируют улучшить систему регистрации попаданий.

Для Battlefield 6 в будущем выпустят ремейк карты Golmud Railway из четвёртой части. Она должна стать самой большой локацией в игре. Разработчики также тестируют одиночный режим для королевской битвы.

Второй сезон Battlefield 6 стартует 17 февраля. Изначально его должны были выпустить 20 января, но авторы решили сделать игру более стабильной.