Coldstar — о M7, джетлаге, команде и решениях под давлением. Интервью перед плей-офф MLBB

Накануне плей-офф чемпионата мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang мы пообщались с Никитой Coldstar Морозовым — о жизни на главном турнире сезона, работе с молодыми киберспортсменами и том, какие качества помогают побеждать не только в игре, но и в реальной жизни.

В интервью Никита рассказал, как проходит адаптация к новому часовому поясу и удалось ли быстро справиться с джетлагом, поделился своим взглядом на коммуникацию с молодыми игроками и объяснил, как выстраивает с ними отношения внутри команды.

В интервью Никита немного рассказал о ситуации в Черногории, когда во время шторма ему удалось спасти девушку с ребёнком.

Также Coldstar порассуждал, как игры уровня MLBB формируют навык быстрого принятия решений.

Плей-офф M7 World Championship проходит в столице Индонезии с 21 по 25 января, призовой фонд составляет $ 1 млн. Российская Team Spirit проведёт свой следующий матч завтра с Yangon Galacticos из Мьянмы.