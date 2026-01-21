Ubisoft отменила ремейк «Принца Персии» — компанию разделят на пять частей
Компания Ubisoft объявила о важных изменениях в своей структуре. Французская корпорация проведёт масштабную реструктуризацию, разделившись на пять подразделений. Вместе с этим организация также объявила об отмене ремейка Prince of Persia — спустя почти шесть лет после анонса.
Так, всего в Ubisoft теперь будет пять больших команд:
- Команда Vantage Studios отвечает за главные бренды Ubisoft — Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six.
- Вторая команда создаёт кооперативные и сетевые шутеры — The Division, Ghost Recon и Splinter Cell.
- Третья команда занимается поддержкой сервисных игр — For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla и Skull and Bones.
- Четвёртая команда разрабатывает стратегии и иммерсивные проекты — Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil.
- Пятая команда отвечает за казуальные проекты небольших масштабов — Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno и Hasbro.
Кроме того, в Ubisoft также намекнули на перенос ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag — теперь пиратский экшен выйдет до весны 2027 года.
