Ubisoft отменила ремейк «Принца Персии» — компанию разделят на пять частей

Компания Ubisoft объявила о важных изменениях в своей структуре. Французская корпорация проведёт масштабную реструктуризацию, разделившись на пять подразделений. Вместе с этим организация также объявила об отмене ремейка Prince of Persia — спустя почти шесть лет после анонса.

Так, всего в Ubisoft теперь будет пять больших команд:

  • Команда Vantage Studios отвечает за главные бренды Ubisoft — Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six.
  • Вторая команда создаёт кооперативные и сетевые шутеры — The Division, Ghost Recon и Splinter Cell.
  • Третья команда занимается поддержкой сервисных игр — For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla и Skull and Bones.
  • Четвёртая команда разрабатывает стратегии и иммерсивные проекты — Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil.
  • Пятая команда отвечает за казуальные проекты небольших масштабов — Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno и Hasbro.

Кроме того, в Ubisoft также намекнули на перенос ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag — теперь пиратский экшен выйдет до весны 2027 года.

