«Уродливая и смешная адаптация». Первые критики громят хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл»

23 января состоится мировая премьера хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» — адаптации культовой видеоигры Silent Hill 2. Первые критики уже посмотрели картину и низко оценили её: на агрегаторе Metacritic она получила 30 баллов из 100 на основе шести рецензий.

Обозреватели отмечают, что автору удалось перенести на экран интересные моменты из игры и показать пугающую атмосферу города. На этом, по мнению критиков, плюсы картины заканчиваются. Ругают фильм практически за все его аспекты: невыразительную игру актёров, некрасивую графику и отсутствие глубины из оригинальной игры.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»:

«Возвращение в Сайлент Хилл» — не худший фильм в этой серии экранизаций видеоигр, но ему не удаётся достичь ничего такого, чего бы не удалось лучше первой части.

Фильм, конечно, не сравнится с игрой, но здесь достаточно всего, чтобы оправдать еще одно посещение этого печально известного городка.

Спустя 20 лет режиссёр Кристоф Ган по-прежнему не может понять, как вырваться из ограничивающего игрового формата или хотя бы придать ему динамику, характерную для игр с чётко выраженной задачей.

Плохая режиссура, ужасная игра актёров и мир, лишённый всякой глубины (особенно учитывая, что большая его часть явно создана на компьютере) — это не тот способ перенести Silent Hill 2 на большой экран. Эта мощная история ужасов превратилась в уродливую и смешную адаптацию, которая доказывает, что, возможно, нам вообще не стоило возвращаться в Сайлент Хилл.

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл», основанный на культовой игре, мог бы стать атмосферной картиной, с оригинальным дизайном существ, достойным легендарной франшизы Konami. Но запутанный сюжет, посредственные визуальные эффекты и чрезмерно наигранная игра актёров портят всё зрелище.

«Возвращение в Сайлент Хилл» рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами. Фильм ужасов официально выйдет в России уже 22 января.