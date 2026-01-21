«В духе «Войны миров». Критики уничтожают «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова

23 января состоится премьера фильма «Казнить нельзя помиловать» — новой работы российского режиссёра Тимура Бекмамбетова, с Крисом Праттом («Стражи галактики») в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 33% свежести.

Обозреватели пишут, что авторам удалось создать интересный сюжет, который напоминает популярные боевики прошлого 100-летия. При этом фильм сравнивают с провальной «Войной миров» 2025 года, которую продюсировал Бекмамбетов. Критики ругают картину за слишком нелепую работу оператора, крайне скучный экшен и слабую игру актёров. Пишут, что задумка у фильма была интересной, но реализовать её должным образом не получилось.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Казнить нельзя помиловать»:

Это остроумный и увлекательный фильм, с забавными поворотами сюжета. Однако финальное развитие до безудержного экшена, возможно, зашло слишком далеко в сторону чистой нелепости.

«Казнить нельзя помиловать» — это в целом увлекательное расследование, полное неожиданных поворотов, сложных событий, что удивительно, довольно динамичное для фильма, вдохновлённого реальной жизнью.

Работа всех участников, от актёров до съёмочной группы, создаёт впечатление чернового варианта настоящего фильма. Лента вызывает ощущение, что нужно поскорее закончить с просмотром и двигаться дальше.

Визуально «Казнить нельзя помиловать» не так уж плохо реализована как, скажем, прошлогодняя «Война миров». Но сам факт того, что она хотя бы отдаленно приближается к этому уровню качества, уже плох.

«Казнить нельзя помиловать» — зрелище, способное вызвать отвращение. Это суровое испытание даже для тех, кто питает самые низкие ожидания, похоже, ему суждено оказаться в числе худших в этом году.

Сюжет «Казнить нельзя помиловать» разворачивается ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.