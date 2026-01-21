Скидки
Первые кадры четвёртого сезона «Неуязвимого» — премьера в марте

Комментарии

Создатели мультсериала «Неуязвимый» представили первые кадры четвёртого сезона шоу. На них можно увидеть главных героев продолжения, которое выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video уже в марте 2026 года.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Новый сезон продолжает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться. В продолжении герой и его друзья дадут отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум.

Точную дату выхода и число эпизодов четвёртого сезона «Неуязвимого» раскроют в ближайшие месяцы.

