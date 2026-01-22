Хеймдалля в сериале по God of War сыграет актёр Макс Паркер

По данным Deadline, одного из сыновей Одина по имени Хеймдалль сыграет актёр Макс Паркер, известный в том числе по сериалу «Салаги».

Хеймдалль впервые появился в God of War Ragnarok и выступил одним из боссов экшена. Помимо того, что он сын Одина, он так же считается одним из стражей Асгарда.

Будущий сериал God of War адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Съёмки должны стартовать до конца года, Amazon заказала сразу два сезона проекта.