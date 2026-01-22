Приквел «Блондинки в законе» стартует 1 июля — первый постер

Amazon опубликовала первый постер сериала «Эль», приквела «Блондинки в законе». Главную роль в нём исполнила Лекси Майнтри, а сам проект стартует 1 июля.

Фото: Amazon Prime Video

Приквел расскажет о жизни Эль в старших классах и о её взаимоотношениях со сверстниками и другими людьми. Других сюжетных деталей сериала пока нет.

Продюсером проекта выступает Риз Уизерспун, которая сыграла девушку в оригинальных фильмах. Прокатчиком ленты выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж.

О работе над новой «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали.