Появились стильные постеры с персонажами нового «Грозового перевала»

Warner Bros. опубликовала стильные персонажные постеры нового «Грозового перевала», в котором главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Персонажные постеры

Фото: Warner Bros.

Это экранизация одноимённого романа Эмили Бронте 1847 года. История любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с Хитклифом как со слугой и избивает его.

Картину сняла Эмиральд Феннелл по собственному сценарию. В актёрский состав также вошли Оуэн Купер, Шарлотта Меллингтон и Вай Нгуен. В зарубежный прокат фильм выйдет 14 февраля 2026 года.