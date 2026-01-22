Скидки
В Counter-Strike 2 вышло большое обновление

В Counter-Strike 2 вышло большое обновление
В ночь на 22 января для Counter-Strike 2 вышло крупное обновление весом 8 Гб. Патч ознаменовал старт четвёртого сезона Premier.

Главным событием стала ротация соревновательных карт: в активный пул возвращается Anubis, заменив Train. При этом сама локация подверглась серьёзным доработкам. Разработчики перестроили центральную зону, изменили ландшафт на точке А, перевернули двери и добавили новые проходы, что должно освежить тактическую составляющую матчей.

Фото: BetBoom Esports

Фото: BetBoom Esports

Серьёзные правки коснулись оружия класса пистолеты-пулемёты. У моделей MP7 и MP5-SD повышен урон и снижена стоимость на $ 100. Аналогичную скидку получил PP-Bizon. Также была полностью переработана система движения: теперь прыжки не расходуют выносливость, что меняет подход к «банихопу».

Список основных изменений патча

  • Стартовал 4-й сезон режима «Премьер».
  • Добавлены новые коллекции скинов: Achroma и Harlequin.
Achroma

Achroma

Фото: Valve

Harlequin

Harlequin

Фото: Valve

  • Появился лимитированный скин AK-47 | Афродита (доступен за 125 звёзд в Armory Pass).
  • Из еженедельного дропа убраны старые коллекции Safehouse, Dust 2, Nuke 2018 и Inferno 2018.
  • Капсулы со StarLadder Budapest Major 2025 продаются со скидкой 70%.
  • Добавлены новые карты от сообщества: Warden, Stronghold, Alpine (для обычных режимов), Sanctum и Poseidon (для «Напарников»).
  • Удалены карты Golden, Palacio, Agency и Rooftop.
  • Улучшена аудиосистема: снижена задержка звука, обновлено озвучивание ножевых ударов и фоновых шумов.
  • Произведён сброс и пересчёт рангов.
Комментарии
