S1mple и electroNic вылетели из отбора к IEM Rio 2026 после поражения от Nemesis

Комментарии

Коллектив BC.Game с Александром s1mple Костылевым и Денисом electroNic Шариповым завершил выступление в закрытой квалификации к турниру IEM Rio 2026. В матче на вылет из нижней сетки команда уступила составу Team Nemesis со счётом 1:2.

Серия началась с доминирования звёздного ростера: на первой карте Nuke s1mple продемонстрировал феноменальную игру, закончив её со счётом 32-11, а команда победила 13:6. Однако на двух последующих локациях успех развить не удалось. Inferno ушла в актив соперника (9:13), а на решающей Ancient в упорной борьбе сильнее оказалась Nemesis — 11:13.

Несмотря на поражение, Александр Костылев показал выдающуюся индивидуальную статистику. Снайпер завершил серию с показателем 73-39 и общим рейтингом 1,57, став лучшим игроком матча.

Обновлённый состав BC.Game пропустит предстоящий LAN-турнир в Бразилии. Team Nemesis прошла в следующий раунд нижней сетки отборочных.

