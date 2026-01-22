Скидки
Team Spirit победила Yangon Galacticos на чемпионате мира по Mobile Legends M7

Комментарии

Team Spirit победила во втором матче нижней сетки чемпионата мира по Mobile Legends: Bang Bang M7 в Джакарте (Индонезия) против Yangon Galacticos из Мьянмы со счётом 3-0.

Team Spirit уверенно победила бирманцев, забрав инициативу с первых минут встречи. Следующие соперники Team Spirit по нижней сетке — индонезийская команда Alter Ego.

Alter Ego в прошлом поединке в верхней сетке проиграла оппонентам из Филиппин Aurora Ph со счётом 3-1 и опустилась в нижнюю сетку.

Плей-офф M7 World Championship проходит в столице Индонезии с 21 по 25 января, призовой фонд составляет $ 1 млн. Следующий соперник Team Spirit — индонезийская Alter Ego.

