Team Spirit победила Yangon Galacticos на чемпионате мира по Mobile Legends M7

Team Spirit победила во втором матче нижней сетки чемпионата мира по Mobile Legends: Bang Bang M7 в Джакарте (Индонезия) против Yangon Galacticos из Мьянмы со счётом 3-0.
Team Spirit уверенно победила бирманцев, забрав инициативу с первых минут встречи. Следующие соперники Team Spirit по нижней сетке — индонезийская команда Alter Ego.
Alter Ego в прошлом поединке в верхней сетке проиграла оппонентам из Филиппин Aurora Ph со счётом 3-1 и опустилась в нижнюю сетку.
Плей-офф M7 World Championship проходит в столице Индонезии с 21 по 25 января, призовой фонд составляет $ 1 млн.