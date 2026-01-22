Скидки
«Мы можем изи выигрывать»: KidBomba дал комментарий после победы над YG на M7 по MLBB

Игрок Team Spirit и EXP-лайнер команды Матеос KidBomba Хатзилакос дал эксклюзивный комментарий «Чемпионату» после победы Team Spirit во втором матче нижней сетке чемпионата мира по Mobile Legends: Bang Bang M7 против Yangon Galacticos из Мьянмы со счётом 3-0. В интервью KidBomba поделился мыслями после победы и дал комментарий на будущие встречи.

Третья карта была очень долгая, мы играли 38 минут, читал, что были ошибки только у игроков, и я рад этому, потому что личные ошибки исправить намного легче. Я думаю, мы можем изи выигрывать, изи дойдём до топ-4, и я готов показать свою лучшую форму.

Напомним, следующий соперник Team Spirit по нижней сетке — индонезийская команда Alter Ego.

Плей-офф M7 World Championship проходит в столице Индонезии с 21 по 25 января, призовой фонд составляет $ 1 млн.

