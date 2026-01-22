Скидки
«Это невероятный опыт»: Роберт Паттинсон — о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана

«Это невероятный опыт»: Роберт Паттинсон — о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана
По словам Роберта Паттинсона, вся эта работа над картиной для него изумительная и удивительная, так как протекает впервые.

Меня бы буквально заперли, если бы я что-нибудь сказал, но думаю, это будет просто потрясающе. Для меня это был невероятный опыт, и я участвовал лишь в небольшой части фильма. Я никогда в жизни не видел, чтобы люди так усердно работали над фильмом. Так что что бы они ни придумали, это будет невероятно».
