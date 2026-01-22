«Он самый лучший среди всех»: Дестин Дэниел Креттон — о «Человеке-пауке 4»

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон однажды как-то рассказал о том, как он относится к своей работе и к конкретному формату съёмок. Креттон также высказался про «Человека-паука».

По словам Дестина, больше всего его воодушевляет и вдохновляет как раз Паучок в исполнении Тома Холланда. Как раз свою похвалу Креттон передал ему.

Это по-прежнему тот самый Человек-паук, которого все любят, но это новая глава в его жизни, и эта смена тональности меня очень воодушевила. Это было совсем по-другому, и это был невероятно приятный опыт.

Увидим Тома Холланда в образе мы уже скоро — на фильме «Человек-паук: Совершенно день».