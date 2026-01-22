Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» вышел в российский прокат
С сегодняшнего дня фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» начали официально показывать в российском прокате. Картину уже можно посмотреть во всех городах страны.
Картина выступает адаптацией культовой видеоигры Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.
Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».
