Вышел новый китайский хит Arknights Endfield — он доступен на ПК, PS5 и смартфонах

Сегодня состоялся релиз Arknights: Enfield. Игра уже добралась до PS5, ПК и смартфонов. В ней есть субтитры на русском языке.

События игры разворачиваются на планете Талос II. Это суровый пограничный мир, колонизированный пионерами с Терры более полутора веков назад. Связь с родным миром была утрачена после разрушения портала, и колонисты оказались в изоляции, вынужденные выживать в условиях агрессивной биосферы, постоянных природных катастроф и нападений организованных банд.

Разработкой тайтла занималась студия Hypergryph, для которой Enfield стал самым масштабным проектом и одним из самых успешных мобильных проектов в Азии.