Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый китайский хит Arknights Endfield — он доступен на ПК, PS5 и смартфонах

Вышел новый китайский хит Arknights Endfield — он доступен на ПК, PS5 и смартфонах
Комментарии

Сегодня состоялся релиз Arknights: Enfield. Игра уже добралась до PS5, ПК и смартфонов. В ней есть субтитры на русском языке.

События игры разворачиваются на планете Талос II. Это суровый пограничный мир, колонизированный пионерами с Терры более полутора веков назад. Связь с родным миром была утрачена после разрушения портала, и колонисты оказались в изоляции, вынужденные выживать в условиях агрессивной биосферы, постоянных природных катастроф и нападений организованных банд.

Разработкой тайтла занималась студия Hypergryph, для которой Enfield стал самым масштабным проектом и одним из самых успешных мобильных проектов в Азии.

Мы провели в новинке 20 часов и поделились своими впечатлениями
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android