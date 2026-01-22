Скидки
Промокоды Arknights: Endfield — как получить 2000 Ороберила бесплатно

Промокоды Arknights: Endfield — авторы раздают по 2000 Ороберила
Разработчики Arknights: Endfield в честь релиза опубликовали 4 промокода. Раздают множество наград, среди которых 2000 Ороберила для баннеров и ресурсы для прокачки. Промокоды действительны до 28 января.

Промокоды Arknights: Endfield в честь релиза:

  • ALLFIELD — 1500 Ороберила, 6000 T-кредитов, Базовая боевая запись ×30, Инспектор вооружения ×30, Протопризма ×5, Протодиск ×5, 1 Знак стойкости;
  • RETURNOFALL — 500 Ороберила, 6000 T-кредитов, Базовая боевая запись ×30, Инспектор вооружения ×30, Протопризма ×5, Протодиск ×5;
  • ENDFIELDGIFT — Базовая боевая запись;
  • ENDFIELD4PC — 13 000 T-кредитов, Базовая боевая запись (эксклюзив для ПК-версии).

Активировать промокоды можно в разделе «Платформа и аккаунт» внутри игры.

