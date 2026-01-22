Стартовал сериал «Красота» Райана Мёрфи в духе «Субстанции»
Сегодня на Hulu начал выходить сериал «Красота» Райана Мёрфи, автора «Американской истории ужасов» и других проектов. Вышли пока три первые серии.
Сериал «Красота» рассказывает о вирусе, который поразил моделей ведущих модных домов. Как позже выяснится, этот вирус передаётся между людьми половым путём и сначала одаряет невероятной красотой, но в итоге убивает своего носителя.
Главные роли исполнили Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Кутчер, Энтони Рамос и другие из актёрского состава. Первый сезон будет состоять из 11 серий. Новые серии станут выходить каждую среду. Последние две недели – по два эпизода в день.
