Вышел трейлер мелодрамы «Первая» про отношения зумеров — премьера 12 февраля

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Первая». Мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 12 февраля.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Лента расскажет историю зумера Паши с замороженными чувствами, уверенном, что сильные эмоции – не про него. Но всё меняется, когда влюблённая в него подруга Леся знакомит его с Алисой. На кону оказываются грант на разработку, клуб, доставшийся в наследство от родителей, и способность Паши контролировать свою жизнь. Алиса умеет внезапно исчезать и так же внезапно возвращаться, удерживая Пашу в постоянном напряжении. Ситуацию усложняет и то, что у него появляется конкурент – взрослый, успешный мужчина, которому эта игра давно знакома.

Главные роли в ленте сыграли Олег Савостюк, Катя Круглова и Ирина Новиченко. Режиссёром и автором сценария выступила дебютантка Аня Харичева.

