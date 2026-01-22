«Рыцаря Семи Королевств» оценили выше первых сезонов «Игры престолов» и «Дома дракона»

19 января состоялась премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов», которое рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Тем временем большинство мировых изданий уже опубликовали обзоры всего первого сезона.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 94% обозревателей. Они называют шоу свежим взглядом на вселенную «Песни льда и огня» Джорджа Мартина с харизматичными персонажами и камерной историей. Таким образом, «Рыцарь Семи Королевств» стал самым оценённым проектом по фэнтези-вселенной среди первых сезонов — «Игра престолов» и «Дом дракона» запустились в своё время с 90% одобрения критиков.

Рейтинги первых сезонов сериалов по «Игре престолов» Фото: X/Culture Crave

Второй эпизод «Рыцаря Семи Королевств» выйдет в понедельник, 26 января. Всего в первый сезон войдёт шесть серий.