«Рыцаря Семи Королевств» оценили выше первых сезонов «Игры престолов» и «Дома дракона»

«Рыцаря Семи Королевств» оценили выше первых сезонов «Игры престолов» и «Дома дракона»
19 января состоялась премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов», которое рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Тем временем большинство мировых изданий уже опубликовали обзоры всего первого сезона.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 94% обозревателей. Они называют шоу свежим взглядом на вселенную «Песни льда и огня» Джорджа Мартина с харизматичными персонажами и камерной историей. Таким образом, «Рыцарь Семи Королевств» стал самым оценённым проектом по фэнтези-вселенной среди первых сезонов — «Игра престолов» и «Дом дракона» запустились в своё время с 90% одобрения критиков.

Рейтинги первых сезонов сериалов по «Игре престолов»

Рейтинги первых сезонов сериалов по «Игре престолов»

Фото: X/Culture Crave

Второй эпизод «Рыцаря Семи Королевств» выйдет в понедельник, 26 января. Всего в первый сезон войдёт шесть серий.

Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
