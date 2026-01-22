В кинотеатрах России вышел исторический фильм «Левша» с Юрием Колокольниковым

22 января состоялась премьера фильма «Левша». Историческую драму уже можно посмотреть в кинотеатрах России.

Фильм рассказывает историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов разворачивается детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в ленте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов») Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина»), Леонела Мантурова («Злой город») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»).