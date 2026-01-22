Скидки
Сериал Полная совместимость (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода медицинского сериала «Полная совместимость»
22 января стартовал медицинский сериал «Полная совместимость». Шоу рассказывает историю амбициозного врача-трансплантолога Светланы, которая вынуждена спасать людей в суровых условиях северного города Заполярска, куда её взяли лишь из-за острой нехватки врачей.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Шоу запустилось с двух серий, а финал состоится 5 марта.

Расписание выхода сериала «Полная совместимость»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 января
2-я серия22 января
3-я серия29 января
4-я серия5 февраля
5-я серия12 февраля
6-я серия19 февраля
7-я серия26 февраля
8-я серия5 марта
