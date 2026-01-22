Расписание выхода медицинского сериала «Полная совместимость»
22 января стартовал медицинский сериал «Полная совместимость». Шоу рассказывает историю амбициозного врача-трансплантолога Светланы, которая вынуждена спасать людей в суровых условиях северного города Заполярска, куда её взяли лишь из-за острой нехватки врачей.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Шоу запустилось с двух серий, а финал состоится 5 марта.
Расписание выхода сериала «Полная совместимость»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 января
|2-я серия
|22 января
|3-я серия
|29 января
|4-я серия
|5 февраля
|5-я серия
|12 февраля
|6-я серия
|19 февраля
|7-я серия
|26 февраля
|8-я серия
|5 марта
