Сидни Суини исполнит главную роль в фильме по роману «Обычай страны»
По данным Deadline, актриса Сидни Суини, известная в том числе по «Эйфории» и другим проектам, сыграет главную роль в экранизации романа «Обычай страны» писательницы Эдит Уортон.
Суини сыграет Ундину Спрэгг, яростно амбициозную женщину со Среднего Запада, которая стремится к вершинам общества в Нью-Йорке на рубеже веков.
Вооружившись красотой, смелостью, напористостью и силой воли, она сражается с укоренившейся элитой, бесстрашно провоцируя споры, пока не обретает любовь и удачу.
Режиссёром экранизации «Обычая страны» выступит Джози Рурк («Две королевы»). Съёмки начнутся в ближайшее время, дату выхода пока не объявляют.
Комментарии
