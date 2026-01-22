Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сидни Суини исполнит главную роль в фильме по роману «Обычай страны»

Сидни Суини исполнит главную роль в фильме по роману «Обычай страны»
Комментарии

По данным Deadline, актриса Сидни Суини, известная в том числе по «Эйфории» и другим проектам, сыграет главную роль в экранизации романа «Обычай страны» писательницы Эдит Уортон.

Суини сыграет Ундину Спрэгг, яростно амбициозную женщину со Среднего Запада, которая стремится к вершинам общества в Нью-Йорке на рубеже веков.

Вооружившись красотой, смелостью, напористостью и силой воли, она сражается с укоренившейся элитой, бесстрашно провоцируя споры, пока не обретает любовь и удачу.

Режиссёром экранизации «Обычая страны» выступит Джози Рурк («Две королевы»). Съёмки начнутся в ближайшее время, дату выхода пока не объявляют.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android