NVIDIA остановила производство видеокарт RTX 5000 до конца 2026 года — инсайдер

Авторитетный инсайдер Moore’s Law Is Dead рассказал о ближайших планах компании NVIDIA. По его информации, корпорация временно остановит производство видеокарт линейки RTX 5000 и возобновит его не раньше конца 2026 года.

Всё дело в том, что производитель якобы недооценил количество заказов чипов от ИИ-компаний, поэтому NVIDIA прямо сейчас перераспределяет линии производства в сторону бизнес-сектора. В результате в ближайшие месяцы на полках магазинов останутся разве что RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5060 Ti на 8 ГБ — и они будут в большом дефиците.

Ранее в NVIDIA уже отвергли слухи о сокращении производства RTX 5060 Ti на 16 ГБ и RTX 5070 Ti на 16 ГБ, однако с тех пор модели подорожали, а их количество в магазинах действительно сократилось. Вполне возможно, что новые видеокарты по рекомендуемым ценам геймеры увидят лишь в 2027 году.

Комментарии
