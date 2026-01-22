Скидки
Историческая комедия «Волчок» выйдет в онлайне 29 января

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату цифрового релиза фильма «Волчок». Историческая комедия станет доступна для просмтра в онлайне уже 29 января.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 4 декабря. За это время лента собрала в российском прокате более 440 млн рублей.

Сюжет «Волчка» разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета оказывается 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв, который бежит из Москвы в Нижний Новгород. Он спасается от убийц, подосланных его дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка. Главные роли сыграли Евгений Ткачук («Роднина»), Марк-Малик Мурашкин («Хоккейные папы»), Юлия Хлынина («Лёд 2») и другие актёры.

