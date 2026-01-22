Скидки
Роберт Паттинсон назвал свои любимые фильмы — это комедии с Джимом Керри

Роберт Паттинсон назвал свои любимые фильмы — это комедии с Джимом Керри
Издание Dazed Fashion взяло интервью у популярного актёра Роберта Паттинсона («Бэтмен»). Он рассказал о фильмах, которые он никогда не устанет пересматривать.

Артист заявил, что любит вновь смотреть культовую комедию с Джимом Керри «Маска». Паттинсон также упомянул другую картину со знаменитым комиком — «Лжец, лжец».

«Маска» вышла в 1994 году и рассказывает о скромном работнике банка Стенли Ипкисе, который находит волшебную маску, превращающую его во всемогущее и весёлое существо. При бюджете в $ 23 млн картина заработала в мировом прокате более $ 350 млн, став одной из самых популярных комедий. Премьера фильма «Лжец, лжец» состоялась спустя три года — лента также оказалась успешной, заработав в шесть раз больше своего бюджета.

