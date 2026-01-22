Скидки
Вышел русский трейлер драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу — в кино с 19 марта

Вышел русский трейлер драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу — в кино с 19 марта
Кинокомпания World Pictures представила дублированный трейлер фильма «Нюрнберг». Историческая судебная лента выйдет в кинотеатрах страны уже 19 марта.

Видео доступно во VK-группе World Pictures. Права на видео принадлежат World Pictures.

Фильм повествует о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

Главные роли в «Нюрнберге» сыграли Рассел Кроу («Гладиатор») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). В картине также снялись Майкл Шеннон («Человек из стали»), Лео Вудалл («Белый лотос») и Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб»). Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера.

