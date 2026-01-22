Скидки
В России появилась новая спортивная дисциплина — «полемика»

В России появилась новая спортивная дисциплина — «полемика»
В России скоро будет признана новая спортивная дисциплина — полемика. Это интеллектуальное направление, которое включает в себя различные форматы логических игр, требующих аналитического мышления и стратегического планирования.

Сейчас полемика ожидает официального утверждения в Минспорта. За развитие дисциплины, организацию турниров и выдачу разрядов спортсменам будет отвечать Профессиональная лига интеллектуального спорта. Отмечается, что в развитии разных видов полемики уже участвовали более 200 тыс. энтузиастов, которые теперь объединят в одну структуру.

Первым турниром под эгидой Профессиональной лиги станет гранд-финал Mafprofi 25 — турнира по спортивной «мафии с призовым фондом более 3,8 млн рублей. Ивент пройдёт 24-25 января в Москве, участие примут 12 игроков из России, Казахстана, Кыргызстана и Кипра.

