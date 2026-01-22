«К вам попали не те»: OverDrive — о провале BC.Game с s1mple в отборе на IEM Rio

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков высказался о причинах неудачного дебюта обновлённого состава BC.Game.

По словам Бирюкова, организация изначально планировала выкупить костяк одной из топ-20 команд мира. Подписание португальских игроков стало вынужденной мерой после серии отказов от приоритетных целей.

BC.Game предлагали каждой команде из топ-20 купить их кор, таким образом дойдя до португальцев. Вот и думайте, какой должен быть результат, если к вам попали не те, кого вы хотели, а только 20-е по счёту игроки.

Ростер со звёздами Александром s1mple Костылевым и Денисом electroNic Шариповым проиграл оба матча в отборочном турнире и потерял шансы на участие в IEM Rio 2026.