Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт и другие звёзды Голливуда выступили против ИИ в кино

Комментарии

Американские деятели кино создали инициативу под названием Human Artistry Campaign — она направлена на борьбу с нарушением авторских прав с помощью искусственного интеллекта. К компании присоединились звёзды Голливуда, такие как Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона») и Джозеф Гордон-Левитт («Начало»).

К инициативе присоединилось более 700 художников, писателей и других деятелей искусства. Они выступают против использования ИИ для создания дипфейков и воровства контента. Вместо этого они предлагают создателям нейросетей заключать лицензионные соглашения, чтобы создавать произведения легально.

Художники, писатели и творцы всех мастей объединяются с простым посланием: кража наших работ — это не инновация. Это не прогресс. Это воровство — и точка. Существует лучший способ взаимодействия — благодаря лицензионным соглашениям и партнёрствам некоторые компании, занимающиеся ИИ, выбрали ответственный и этичный путь получения контента и материалов, которые они хотят использовать. Можно получить всё и сразу. Мы можем иметь передовой, быстро развивающийся ИИ и при этом гарантировать уважение прав создателей.

Ранее против использования ИИ выступили многие звёзды Голливуда, в том числе Леонардо Ди Каприо. Он отметил, что всё творчество должно исходить от человека, а работы нейросетей быстро стираются из памяти.

Ди Каприо — об ИИ в кино:
«Искусство исходит от человека»: Леонардо Ди Каприо выступил против ИИ в кино и музыке
Новости. Чемп.Play
