Семейный фильм «Фтука» с Тайкой Вайтити выйдет в России — первые кадры

Семейный фильм «Фтука» с Тайкой Вайтити выйдет в России — первые кадры
Компания «Арна Медиа» сообщила о выходе семейного фильма «Фтука» в российском прокате. Мировая премьера ленты состоится 24 января на кинофестивале «Сандэнс». В российских кинотеатрах картина появится летом 2026 года.

Фото: «Арна Медиа»

Фото: «Арна Медиа»

Фото: «Арна Медиа»

Сюжет повествует о самом редком и опасном животном в мире Фтуке. За ней очень хочет ухаживать девочка Миртл, из-за чего её родители готовы на всё, чтобы достать ей желаемого зверька. Их планам мешает влиятельный владелец зоопарка Дон Висконт.

Главную роль исполнил звезда фильмов «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити. В ленте также снялись Рейф Сполл («Просто помиловать»), Дэвид Уоллиамс («Звёздная пыль») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеффри Уокер («Доказательство»).

