Самые популярные ноутбуки в России в 2025 году — в топе Asus и Apple

Ритейлер «М.Видео» назвал самые популярные ноутбуки среди российских покупателей в 2025 году. Магазин представил данные о продаже гаджетов за прошедшие 12 месяцев.

По данным ритейлера, общий объём рынка составил около 169 млрд рублей в 2025 году. Самым большим спросом пользовались ноутбуки, стоимость которых составляла до 55 тыс. рублей — покупателей интересовали устройства с диагональю 15,6 и 16 дюймов, а также с SSD-накопителями.

В 2025 году популярностью в денежном выражении пользовались ноутбуки Asus. Несмотря на более высокую среднюю стоимость, гаджеты Apple сохраняют высокий уровень продаж, заняв второе место. В топе лидеров также остались модели Lenovo, Huawei и Acer.

В «М.Видео» также сообщили, что большинство покупателей не выбирали для покупки игровые ноутбуки. Больше всего пользователям были интересны модели, которые расчитаны на разные задачи.