Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких

Первые кадры фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил свежие кадры фантастического сериала «Полдень». Дата премьеры проекта по мотивам романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких пока неизвестна.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Сюжет шоу развернётся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в сериале сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступает Клим Козинский («13 клиническая»). Съёмки проекта завершились в октябре 2025 года.

О другом популярном сериале:
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android