Первые кадры фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких

Онлайн-кинотеатр Okko представил свежие кадры фантастического сериала «Полдень». Дата премьеры проекта по мотивам романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких пока неизвестна.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Сюжет шоу развернётся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в сериале сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступает Клим Козинский («13 клиническая»). Съёмки проекта завершились в октябре 2025 года.