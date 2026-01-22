Скидки
Российский мультфильм «Три сестры» от автора «Алёши Поповича» номинирован на «Оскар»-2026

22 января стали известны номинанты на кинопремию «Оскар»-2026. Одну из номинаций получил короткометражный мультфильм «Три сестры» от российского режиссёра-аниматора Константина Бронзита («Алёша Попович и Тугарин Змей»).

Картина попала в категорию «Лучший анимационный короткометражный фильм». Ранее Бронзит уже дважды был номнинирован на «Оскар» за другие ленты: короктометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» 2009 года и «Мы не можем жить без космоса» 2016 года.

«Три сестры» рассказывает об отдалённом острове, на котором живут три родственницы. Их спокойствие нарушается, когда они сдают часть дома моряку. Ранее сообщалось, что постановщик подал ленту на рассмотрение киноакадемии под псевдонимом Тимур Когнов — чтобы проверить, номинируют ли неизвестного автора на «Оскар».

Номинанты на «Оскар»-2026:
Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026
