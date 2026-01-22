Превью WINLINE Star Series по Dota 2 с призовым 3,5 млн рублей

Скидки
Превью WINLINE Star Series: команды, расписание и призовые

Комментарии

22 января начнётся второй сезон турнира WINLINE Star Series по Dota 2. Соревнование пройдёт до 1 февраля.

Участие в ивенте примут 10 команд. Для соблюдения баланса организаторы ввели ограничение: суммарный MMR участников одного состава не должен превышать 50 000.

Турнир разделён на два этапа. Групповая стадия пройдёт с 22 по 27 января в формате Round Robin (каждый с каждым). Плей-офф по системе Double Elimination (до двух поражений) стартует 29 января, а гранд-финал состоится 1 февраля.

Общий призовой фонд чемпионата составит 3,5 млн рублей. Кроме того, для участников предусмотрена система «контрактов» — специальных челленджей стоимостью 1,5 млн рублей. Команды смогут заработать дополнительные 150 тыс. рублей за выполнение каждого из 10 заданий во время матчей.

Составы команд на WINLINE Star Series по Dota 2

Team TPaBoMaH

  • Владлен Mariachi Гребеньков
  • Тимур TpaBoMaH Хафизов
  • Владислав DkFogas Фролов
  • Роман EarthQ Зайцев
  • Ольга Fruktozka Попова

Team VooDooSh

  • Дмитрий iseedeadpeople Булатов
  • Ярослав Limitless Паршин
  • Кирилл Cake Забродин
  • Ярослав Miposhka Найдёнов
  • Александр VooDooSh Шальчинов

Team Vasilisa

  • Михаил Darklord^ Блинов
  • Владислав Petushara Козловский
  • Олег LastHero Демидович
  • Дмитрий Inmate Филинов
  • Василиса Vasilisa Чернова

Team Vovapain

  • Юрий Absolut3 Савченко
  • Владимир Vovapain Толмачёв
  • Ильгиз lowkez Ардуганов
  • Джамал Jamside Сайдаев
  • Дамир judah_xx Башаров

Team 9pasha

  • Павел 9pasha Хвастунов
  • Глеб kiyotaka Зырянов
  • zuzyan
  • Григорий midnightlight
  • Альберт Gspott Арифов

Team Stariy_Bog

  • Илья ssnovv1 Кондрашов
  • Владислав Stariy_Bog Левенец
  • Николай waste21 Халяпин
  • Иван d_mini Грим
  • Дмитрий Zloba Иринчук

Team Rostikfacekid

  1. Камиль Koma` Биктимиров
  2. Артём avice Темнов
  3. Никита blindzone Светлов
  4. Ростислав rostikfacekid Панков
  5. Артем tankzor Бонд

Team Rostik999

  • Игорь iLTW Филатов
  • Ростислав Rostik999 Протасеня
  • Семен arteezysbastark Деньгин
  • Владислав Vlad Протасеня
  • iceicell

Team NS

  1. Илья ALOHADANCE Коробкин
  2. Кирилл Sunlight Качинский
  3. Артём Fng Баршак
  4. Эндрю Jenkins Дженкинс
  5. Ярослав NS Кузнецов

Team Recrent

  • Алексей GrOOm Кулаков
  • Алексей Shishak Устинов
  • Дмитрий Recrent Осинцев
  • Алексей Smiling Knight Свиридов
  • Татьяна poppy_bo Журавлёва
