Превью WINLINE Star Series по Dota 2 с призовым 3,5 млн рублей

22 января начнётся второй сезон турнира WINLINE Star Series по Dota 2. Соревнование пройдёт до 1 февраля.
Участие в ивенте примут 10 команд. Для соблюдения баланса организаторы ввели ограничение: суммарный MMR участников одного состава не должен превышать 50 000.
Турнир разделён на два этапа. Групповая стадия пройдёт с 22 по 27 января в формате Round Robin (каждый с каждым). Плей-офф по системе Double Elimination (до двух поражений) стартует 29 января, а гранд-финал состоится 1 февраля.
Общий призовой фонд чемпионата составит 3,5 млн рублей. Кроме того, для участников предусмотрена система «контрактов» — специальных челленджей стоимостью 1,5 млн рублей. Команды смогут заработать дополнительные 150 тыс. рублей за выполнение каждого из 10 заданий во время матчей.
Составы команд на WINLINE Star Series по Dota 2
Team TPaBoMaH
- Владлен Mariachi Гребеньков
- Тимур TpaBoMaH Хафизов
- Владислав DkFogas Фролов
- Роман EarthQ Зайцев
- Ольга Fruktozka Попова
Team VooDooSh
- Дмитрий iseedeadpeople Булатов
- Ярослав Limitless Паршин
- Кирилл Cake Забродин
- Ярослав Miposhka Найдёнов
- Александр VooDooSh Шальчинов
Team Vasilisa
- Михаил Darklord^ Блинов
- Владислав Petushara Козловский
- Олег LastHero Демидович
- Дмитрий Inmate Филинов
- Василиса Vasilisa Чернова
Team Vovapain
- Юрий Absolut3 Савченко
- Владимир Vovapain Толмачёв
- Ильгиз lowkez Ардуганов
- Джамал Jamside Сайдаев
- Дамир judah_xx Башаров
Team 9pasha
- Павел 9pasha Хвастунов
- Глеб kiyotaka Зырянов
- zuzyan
- Григорий midnightlight
- Альберт Gspott Арифов
Team Stariy_Bog
- Илья ssnovv1 Кондрашов
- Владислав Stariy_Bog Левенец
- Николай waste21 Халяпин
- Иван d_mini Грим
- Дмитрий Zloba Иринчук
Team Rostikfacekid
- Камиль Koma` Биктимиров
- Артём avice Темнов
- Никита blindzone Светлов
- Ростислав rostikfacekid Панков
- Артем tankzor Бонд
Team Rostik999
- Игорь iLTW Филатов
- Ростислав Rostik999 Протасеня
- Семен arteezysbastark Деньгин
- Владислав Vlad Протасеня
- iceicell
Team NS
- Илья ALOHADANCE Коробкин
- Кирилл Sunlight Качинский
- Артём Fng Баршак
- Эндрю Jenkins Дженкинс
- Ярослав NS Кузнецов
Team Recrent
- Алексей GrOOm Кулаков
- Алексей Shishak Устинов
- Дмитрий Recrent Осинцев
- Алексей Smiling Knight Свиридов
- Татьяна poppy_bo Журавлёва