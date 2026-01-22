Превью WINLINE Star Series по Dota 2 с призовым 3,5 млн рублей

22 января начнётся второй сезон турнира WINLINE Star Series по Dota 2. Соревнование пройдёт до 1 февраля.

Участие в ивенте примут 10 команд. Для соблюдения баланса организаторы ввели ограничение: суммарный MMR участников одного состава не должен превышать 50 000.

Турнир разделён на два этапа. Групповая стадия пройдёт с 22 по 27 января в формате Round Robin (каждый с каждым). Плей-офф по системе Double Elimination (до двух поражений) стартует 29 января, а гранд-финал состоится 1 февраля.

Общий призовой фонд чемпионата составит 3,5 млн рублей. Кроме того, для участников предусмотрена система «контрактов» — специальных челленджей стоимостью 1,5 млн рублей. Команды смогут заработать дополнительные 150 тыс. рублей за выполнение каждого из 10 заданий во время матчей.

Составы команд на WINLINE Star Series по Dota 2

Team TPaBoMaH

Владлен Mariachi Гребеньков

Тимур TpaBoMaH Хафизов

Владислав DkFogas Фролов

Роман EarthQ Зайцев

Ольга Fruktozka Попова

Team VooDooSh

Дмитрий iseedeadpeople Булатов

Ярослав Limitless Паршин

Кирилл Cake Забродин

Ярослав Miposhka Найдёнов

Александр VooDooSh Шальчинов

Team Vasilisa

Михаил Darklord^ Блинов

Владислав Petushara Козловский

Олег LastHero Демидович

Дмитрий Inmate Филинов

Василиса Vasilisa Чернова

Team Vovapain

Юрий Absolut3 Савченко

Владимир Vovapain Толмачёв

Ильгиз lowkez Ардуганов

Джамал Jamside Сайдаев

Дамир judah_xx Башаров

Team 9pasha

Павел 9pasha Хвастунов

Глеб kiyotaka Зырянов

zuzyan

Григорий midnightlight

Альберт Gspott Арифов

Team Stariy_Bog

Илья ssnovv1 Кондрашов

Владислав Stariy_Bog Левенец

Николай waste21 Халяпин

Иван d_mini Грим

Дмитрий Zloba Иринчук

Team Rostikfacekid

Камиль Koma` Биктимиров Артём avice Темнов Никита blindzone Светлов Ростислав rostikfacekid Панков Артем tankzor Бонд

Team Rostik999

Игорь iLTW Филатов

Ростислав Rostik999 Протасеня

Семен arteezysbastark Деньгин

Владислав Vlad Протасеня

iceicell

Team NS

Илья ALOHADANCE Коробкин Кирилл Sunlight Качинский Артём Fng Баршак Эндрю Jenkins Дженкинс Ярослав NS Кузнецов

Team Recrent

Алексей GrOOm Кулаков

Алексей Shishak Устинов

Дмитрий Recrent Осинцев

Алексей Smiling Knight Свиридов

Татьяна poppy_bo Журавлёва