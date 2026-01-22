Скидки
Фильм «Грешники» получил 16 номинаций на «Оскар»-2026 — абсолютный рекорд

22 ноября объявили номинантов на предстояющую премию «Оскар»-2026. Знаменитый фильм ужасов «Грешники» был удостоен 16 номинаций.

Такой результат — рекорд за всю историю премии. Ранее первое место по количеству номинаций занимали сразу три фильма: «Всё о Еве» (1950), «Титаник» (1997) и «Ла-Ла Ленд» (2016) — все они получали по 14 номинаций. Хоррор Райна Куглера «Грешники» был отмечен в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший актёр» и «Лучший актёр второго плана».

«Грешники» повествуют о двух братьях, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).

Все номинанты на премию «Оскар»-2026:
Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026
