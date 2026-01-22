Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер фантастического фильма «Властелины вселенной» — премьера 5 июня

Тизер фантастического фильма «Властелины вселенной» — премьера 5 июня
Комментарии

Компания Amazon представила первый трейлер фильма «Властелины вселенной». Фантастическая картина выйдет в мировом прокате 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon.

Лента повествует о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на косическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби».

«Властелины Вселенной» — это картина, основанная на популярной серии игрушек от компании Mattel. Ранее по франшизе выходило несколько адаптаций, в том числе знаменитый мультсериал 1983 года «Хи-Мен и властелины вселенной».

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android