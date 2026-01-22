Эмма Стоун стала самой молодой актрисой с семью номинациями на «Оскар»

22 января стали известны номинации на премию «Оскар» 2026 года. В категории «лучшая актриса» номинацию получила Эмма Стоун, за фильм «Бугония».

Таким образом, артистка стала самой молодой женщиной, получившей столько номинаций за всю историю церемонии. До этого рекорд принадлежал Мэрил Стрип — свои семь номинаций она получила к возрасту 38 лет. Эмма Стоун была одним из кандидатов на получение премии в 2015 году за фильм «Бёрдмэн», в 2017-м — за «Ла-Ла Ленд», в 2019-м — за «Фаворитку» и в 2024-м — за картину «Бедные и несчастные».

Кроме того, фильмы актрисы, в которых она сыграла и спродюсировала их, были дважды номинированы в категории «лучший фильм» — это «Бедные и несчастные» и «Бугония». Всего Эмма Стоун получила две премии «Оскар» за «лучшую женскую роль».

«Бугония» представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании: двое мужчин верят, что она пришелец, который хочет уничтожить Землю.