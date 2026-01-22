Триллер «Секретный агент» выйдет в России 26 марта — фильм номинировали на «Оскар»-2026

Компания A-One объявила о выходе фильма «Секретный агент» в России. Премьера триллера в российском прокате состоится 26 марта.

Действие ленты разворачивается в Бразилии 1977 года. Главным героем выступает школьный учитель Марсело, который скрывается от правительственных спецслужб, а параллельно пытается выяснить прошлое своей матери.

Главную роль сыграл звезда знаменитого сериала «Нарко» Вагнер Моура. Режиссёром выступил Клебер Мендонса Филью («Соседние звуки»). «Секретный агент» получил четыре номинации на премию «Оскар»-2026, в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший актёр». Картина также победила в двух номинациях на премии «Золотой глобус».