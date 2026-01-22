Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Триллер «Секретный агент» выйдет в России 26 марта — фильм номинировали на «Оскар»-2026

Триллер «Секретный агент» выйдет в России 26 марта — фильм номинировали на «Оскар»-2026
Комментарии

Компания A-One объявила о выходе фильма «Секретный агент» в России. Премьера триллера в российском прокате состоится 26 марта.

Действие ленты разворачивается в Бразилии 1977 года. Главным героем выступает школьный учитель Марсело, который скрывается от правительственных спецслужб, а параллельно пытается выяснить прошлое своей матери.

Главную роль сыграл звезда знаменитого сериала «Нарко» Вагнер Моура. Режиссёром выступил Клебер Мендонса Филью («Соседние звуки»). «Секретный агент» получил четыре номинации на премию «Оскар»-2026, в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший актёр». Картина также победила в двух номинациях на премии «Золотой глобус».

Что можно посмотреть в кинотеатрах прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android