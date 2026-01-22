Скидки
Legion Commander возглавила топ героев Dota 2 по винрейту после патча 7.40c

Комментарии

Выход балансного обновления 7.40c в ночь с 21 на 22 января существенно изменил расстановку сил в матчмейкинге Dota 2. Лидером по доле побед стала Legion Commander — её винрейт достиг отметки 53,8%.

В тройку лучших также вошли Wraith King (53,33%) и Omniknight (53,14%). Самый значительный рост продемонстрировал Slark: после усиления способностей его процент побед увеличился на 2,59%.

Аутсайдером рейтинга оказался Nature’s Prophet, чей винрейт упал до 44,58%. Немногим лучше дела обстоят у Batrider — 44,7%. Наибольшее падение эффективности зафиксировано у Ember Spirit: герой потерял сразу 2,82% доли побед после ослабления его ключевых умений.

Патч 7.40c внёс правки в характеристики многих персонажей и предметов, а также добавил героя Largo в режим Captain’s Mode.

Комментарии
