«Это невероятно»: автор российского мультфильма «Три сестры» — про номинацию на «Оскар»

Издание ТАСС взяло интервью у российского режиссёра-аниматора Константина Бронзита («Алёша Попович и Тугарин змей»). Он прокомментировал номинацию его мультфильма «Три сестры» на премию «Оскар»-2026.

По словам постановщика, он чувствует радость от признания его работы в категории «лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит также заявил, что шансов у него много, но его главный конкурент — картина Флоранса Мьеля «Бабочка».

Я чувствую радость. Это чудо. Это третья моя номинация, и это невероятно. Стабильность — показатель класса», — отметил он. Судя по тому, что лента прошла в номинацию, шансы велики как никогда. Главный конкурент — это фильм «Бабочка».

«Три сестры» рассказывает об отдалённом острове, на котором живут три родственницы. Их спокойствие нарушается, когда они сдают часть дома моряку.

Все номинации на «Оскар»-2026:
Стали известны все номинанты на «Оскар»-2026
