«Я в абсолютном шоке»: Эль Фаннинг — о номинации на «Оскар» за «Сентиментальную ценность»

Комментарии

Звезда фильмов «Хищник: Планета смерти» и «Сентиментальная ценность» Эль Фаннинг высказалась по поводу получения номинации на премию «Оскар»-2026. Радостный пост актриса опубликовала на своей странице в соцсети.

По словам Фаннинг, она пребывает в шоке от признания её актёрской работы. Актриса отметила, что для неё честь получить свою первую номинацию на «Оскар». В момент радостного объявления она находилась вместе со своей семьёй, которые кричали и плакали вместе с ней.

Это неправда! Это сон? Я не могу отдышаться. Я в абсолютном шоке. Какая честь получить свою первую номинацию на премию «Оскар» за фильм, который признаёт силу кинопроизводства и семьи! Моя мама, бабушка, сестра и тётя были со мной сегодня утром, кричали, обнимали и плакали.

Эль Фаннинг получила номинацию в категории «лучшая женская роль второго плана» в драме «Сентиментальная ценность». Картина рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру.

Новости. Чемп.Play
