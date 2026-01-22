Скидки
Aurora Gaming PH вышла в гранд-финал M7 MLBB

Aurora Gaming PH вышла в гранд-финал M7 MLBB
В финале верхней сетки филиппинский команда Aurora Gaming PH оказалась сильнее SRG (Selangor Red Giants) со счётом 3-2 в серии best-of-5.

Противостояние держало в напряжении до последней карты и стало одним из самых зрелищных матчей верхней сетки.

Благодаря этому успеху Aurora PH гарантировала себе место в решающем матче M7, тогда как SRG продолжит борьбу за титул через нижнюю сетку.

Напомним, Team Spirit также находится в нижней сетке.

M7 проходит с 18 по 25 января 2026 года в Джакарте, где восемь сильнейших команд мира разыгрывают чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1 млн.

Действующим чемпионом турнира остаётся Fnatic ONIC PH.

