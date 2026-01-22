«Подумали, что это ошибка»: авторы «Грешников» — о рекорде фильма на «Оскаре»-2026

Издание Deadline взяло интервью у режиссёра и продюсера фильма «Грешники» Райана Куглера и Севака Оганяна. Они рассказали о своей реакции на рекорд хоррора — 16 номинаций на премию «Оскар»-2026.

По словам Куглера, у него не было никаких ожиданий насчёт признания ленты. Он лишь хотел, чтобы как можно больше людей посмотрели его в кинотеатрах. При этом он рад, что старания авторов оценили так высоко.

У меня не было никаких ожиданий относительно признания того, что наша команда сделала. Для меня было бы достаточно, если бы люди просто пришли в кино и хорошо провели время. Это стоит всех усилий. Но то, что академики оценили мастерство и достижения каждого из команды — это невероятно приятно.

Севак Оганян отметил, что во время объявления номинантов он смотрел трансляцию с семьёй. Его отец первый заявил о рекорде «Грешников», но продюсер не поверил ему. Только увидев статьи, Оганян узнал, что это правда.

Мой папа сидел рядом со мной. И когда он сказал о рекорде, я подумал: «Папа, ты ошибся. Не может быть, чтобы номинаций было так много». И он с радостью указывал на то, насколько он был прав, когда появились статьи: «Значит, ты доверяешь статьям, а не моим подсчётам?»

«Грешники» рассказывают о двух братьях, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Картина получила 16 номинаций на премию «Оскар», что стало абсолютным рекордом премии — до этого по 14 номинаций было только у трёх фильмов: «Всё о Еве» (1950), «Титаник» (1997) и «Ла-Ла Ленд» (2016).